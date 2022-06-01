Орловцам стала доступна ипотека от Сбера со сниженной процентной ставкой

От 0,9% для семей с детьми и от 3,9% по программе «Господдержка-2020».

Начиная с 1 июня жители Орловской области могут оформить в Сбере жилищный кредит по новым ипотечным программам со сниженными процентными ставками. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель управляющего Орловским отделением СберБанка Артем Семернин.

Выгодные предложения распространяются на объекты строительных компаний региона – ПАО «Орелстрой», Строительная компания «Зенит», Строительный-коммерческий холдинг «СТС Групп» и ООО «Ударник». Ставка для семей с детьми, рожденными после 2018 года, составляет от 0,9% годовых, по «Господдержке-2020» – 3,9%.

«По итогам первых трех месяцев этого года жители Орловской области оформили более 1,3 млн жилищных кредитов. Мы продолжаем развивать наши ипотечные продукты, делая их еще более выгодными и доступными. На этот раз мы запустили программы субсидирования с Правительством Орловской области и региональными застройщиками. Предложения станут хорошими инвестициями в будущее всей семьи. Подобрать квартиру в рамках проекта можно онлайн на Домклик или в центре ипотечного кредитования на ул. Поликарпова, 10», – рассказал Артем Семернин, Заместитель управляющего Орловским отделением СберБанка.

Кроме того, Сбер начал реализацию новой программы жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса». По ней можно приобрести квартиру или жилой дом с землёй (на первичном и вторичном рынках) без первоначального взноса — под залог находящейся в собственности квартиры.

Максимальная сумма кредита — до 100 млн рублей, что эта сумма должна составлять не более 80% от стоимости заложенной квартиры. Новый продукт позволяет семье уехать за город, оставив, при этом, и городскую квартиру.

Отметим, что стали более выгодными и потребительские кредиты СберБанка. Для клиентов, получающих зарплату в «Сбере» минимальная ставка составляет 15,9% годовых.

ИА «Орелград»