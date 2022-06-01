Орловец попал в ДТП на угнанном автомобиле своего знакомого

Злоумышленник знал, где хранятся ключи от автомобиля и воспользовался отлучкой владельца.

Полиция установила 29-летнего жителя Орла, который попал в ДТП на автомобиле, угнанном у знакомого. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Житель Северного района обнаружил в кустах свой автомобиль с небольшими повреждениями. Причем, машина была брошена недалеко от места парковки, а ключи должны были находиться дома.

Владелец автомобиля обратился в полицию и рассказал о компании знакомых, которые заходили к нему в гости незадолго до происшествия. Дело об угоне было раскрыто быстро.

Один из гостей признался, что знал место хранение ключей от автомобиля и, пока хозяин отлучался из дома, решил съездить на чужой машине в магазин. По дороге угонщик не справился с управлением, заехал в кусты и не смог вытащить автомобиль. В итоге, он бросил машину, а ключи положил на место, ни о чем не рассказав владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

ИА «Орелград»