В Мценске разрешили жечь костры возле кладбища

Власти орловского райцентра определили единое место для разведения костров.



Глава Мценска Николай Кочетаев издал постановление «Об определении места разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории города». Как следует из документа, чиновник руководствовался требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды», а также «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации». Само постановление принято в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду на территории города Мценска.

В частности, документом определено конкретное место для разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий с использованием открытого огня. Под данные цели отведен земельный участок на улице Болховской в районе городского кладбища. Одновременно установлен запрет на использование открытого огня и разведение костров в специально отведенном месте при введении особого противопожарного режима на территории Орловской области или города Мценска. Исключение власти сделали для открытого огня, необходимого при осуществлении праздничной торговли, например, для приготовления шашлыка.

Кстати, по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на большей территории Орловской области в настоящий момент преобладает 2-й класс пожарной опасности. Только на территории четырех муниципальных образований – города Мценск и Ливны, Мценский и Ливенский районы — зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности. Тем временем, сотрудники главного управления МЧС по Орловской области проводят рейды по профилактике возгораний в пожароопасном периоде. В частности, они проводят беседы с населением и вручают местным жителям памятки. Орловцам напоминают, в том числе, о том, что причиной большинства случаев природных пожаров, возгораний травы и мусора является халатное обращение людей с огнем. В некоторых случаях сжигание мусора и травы может создать угрозу перехода огня на жилье или лесные массивы, причинить не только значительный материальный ущерб, но и подвергнуть серьезному риску жизнь и здоровье граждан.

ИА «Орелград»