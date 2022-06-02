Беспилотник с «начинкой» нейтрализовали под Орлом

2.6.2022 | 15:12 Новости, Происшествия

Некий гражданин незаконно использовал квадрокоптер у стен режимного учреждения.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области, в исправительной колонии №5 общего режима предотвращена уже вторая в этом году попытка доставки запрещенных предметов с помощью квадрокоптера. Беспилотник был обнаружен  в 15-ти метрах от ограждения внутренней запретной зоны колонии сотрудниками оперативного отдела учреждения. Он оказался с «начинкой»: квадрокоптер нес с собой груз из четырех мобильных телефонов, адаптера, USB-провода и двух пар наушников.

В ведомстве отмечают, что владелец беспилотника был обнаружен и задержан в рамках отработки информации, полученной ранее оперативным путем. Им оказался гражданин 1985 года рождения, имя которого по понятным причинам не называется. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. Поскольку речь идет о незаконном использовании летательного аппарата, материалы будут направлены в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО. Оно входит в структуру Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Согласно данным УФСИН, в первом квартале 2022  года в Орловской области была продолжена работа по предотвращению доставки запрещенных предметов на территории исправительных учреждений. Прежде всего, это касается средств мобильной связи. За отчетный период времени в целом было изъято 16 мобильных телефонов. За передачу и попытки передачи запрещенных предметов осужденным были задержаны 19 граждан, причем 17 из них уже привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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