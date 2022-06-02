Леонид Музалевский удостоился Ордена Почета

2.6.2022 | 17:16 Новости, Политика

Сегодня Президент РФ Путин подписал указ о награждении.

Многолетний спикер областного парламента и глава орловского отделения «Единой России» Леонид Музалевский сегодня был представлен к высокой награде — Ордену Почета. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Приказ о награждении был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 2 июня. В тексте приказа говорится, что Музалевский удостоен награды за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей.

ИА «Орелград»

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