Леонид Музалевский удостоился Ордена Почета

Сегодня Президент РФ Путин подписал указ о награждении.

Многолетний спикер областного парламента и глава орловского отделения «Единой России» Леонид Музалевский сегодня был представлен к высокой награде — Ордену Почета. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Приказ о награждении был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 2 июня. В тексте приказа говорится, что Музалевский удостоен награды за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей.

ИА «Орелград»