Орловцы оценили взгляд детей на будущее

2.6.2022 | 10:05 Новости, Общество

Накануне Дня защиты детей были подведены итоги конкурса рисунков, в котором приняли участие ребята из семей сотрудников группы компаний «ОДСК». Дети, как строители будущего, поведали о своих планах — далеких и очень далеких.

В Орле будущего больше цвета: дома словно радуги, окна будто карамельки, изумрудные газоны и пышные деревья. В городе много зданий необычной формы: сферы, шары на палочках и даже в виде головы робота. Для описания некоторых не хватает слов, но выглядят впечатляюще. Приятно, что останутся в силе реки Ока и Орлик, через которые протянут многоуровневые переправы. Дети увидели в Орле будущего летательные аппараты, но оставили и машины. В парках гуляют люди, однако замечены и инопланетные гости.

Все работы были выложены в группу «Орелстроя» в соцсети. Детские фантазии набрали более 7000 лайков. Авторы работ, набравших большее количество откликов, получили в подарок сертификаты в творческий центр, остальные участники — мини-подарки.

ИА «Ореград»

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Орелград. 2022 год

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