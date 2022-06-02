Под Орлом обнаружено тело 16-летнего мальчика, утонувшего в пруду

2.6.2022 | 12:20 Новости, Происшествия

Трагедия произошла в селе Становой Колодезь.

Вчера вечером недалеко от Орла было обнаружено тело 16-летнего подростка, утонувшего в местном пруду. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О происшествии в селе Становой Колодезь Орловского муниципального округа стало известно в семь вечера. Подросток купался в месте, не оборудованном для купания.

Примерно в девять вечера сотрудники поисково-маневренной группы областной поисково-спасательной службы обнаружили, извлекли из воды и передали сотрудникам полиции тело мальчика.

ИА «Орелград»

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