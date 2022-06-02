В Орле чиновники отсекли ненужного им участника от торгов?

Попытка неправомерного отказа была пресечена антимонопольщиками.



Специалисты Орловского УФАС России пресекли факт неправомерного отказа организаторов в допуске к участию в торгах. Как уточнили в пресс-службе ведомства, меры были приняты по итогам рассмотрения жалобы, поступившей на управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Последнее в электронной форме проводило торги по продаже муниципального имущества. Одной из участниц организаторы отказали в допуске, мотивировав такое решение непредставлением участником торгов копии документа, удостоверяющего личность.

Как следует из материалов дела, извещение о проведении торгов было опубликовано в октябре 2021 года. Выставленные на них объекты планировалось продать в рамках программы приватизации муниципального имущества. Одна из участниц подала заявки на покупку сразу трех лотов. Но к борьбе за эти лоты ее даже не допустили, причем, как было установлено позже, повод был выбран формальный. Складывается впечатление, что либо кто-то проявил излишнее буквоедство, либо кто-то очень не хотел, чтобы конкретный участник сразился за конкретные объекты.

«Комиссия Орловского УФАС России, изучив обстоятельства проведения торгов, установила, что копия паспорта участника торгов была направлена организатору торгов оператором электронной площадки, а не самим участником, — сообщает антимонопольная служба. — При этом организатору торгов данная копия паспорта была доступна для обозрения, в связи с чем жалоба была признана обоснованной. Кроме того, управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла было выдано предписание об отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов, и о повторном рассмотрении заявок».

УМИЗ исполнило выданное ему предписание, но после этого обратилось в арбитражный суд Орловской области. Чиновники мэрии потребовали признать решение и предписание комиссии Орловского УФАС недействительными. Суд вслед за антимонопольной комиссией детально изучил обстоятельства дела и также пришел к выводу о том, что организаторы необоснованно не допустили участника к торгам. Как следует из решения арбитража, у комиссии УМИЗ отсутствовали основания для отказа в допуске к участию в торгах, следовательно, Орловское УФАС законно и обоснованно приняло решение и предписание.

ИА «Орелград»