В Орле мошенничество при реализации нацпроекта привело к возбуждению очередного уголовного дела

Управление капитального строительства города Орла.

Прокуратура Советского района Орла возбудила уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» в отношении главного специалиста производственного отдела Управления капитального строительства.

«Установлено, в январе 2021 г. муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства г. Орла» и ООО «Каскад» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Однако фактически работы выполнены не в полном объеме, подрядчик не произвел устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона. Кроме того, при устройстве поверхностного слоя использована асфальтобетонная смесь, не соответствующая требованиям проекта. Таким образом документы содержали недостоверные сведения о стоимости работ на сумму более 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Функции технического контроля, а также подписание акта о приемке работ были поручены главного специалисту производственного отдела МКУ «УКС» г. Орла. Именно он стал фигурантом нового уголовного дела.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении главы подрядной организации. Его действия были квалифицированы как мошенничество.

ДОПОЛНЕНИЕ.

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, в настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

ИА «Орелград»