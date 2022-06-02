В Орле отметили День защиты детей

Праздничные программы по случаю Международного дня защиты детей вчера, 1 июня, проходили во всех районах Орловской области. Мячи, скакалки, ракетки для бадминтона и многое другое для летних игр на свежем воздухе – такие подарки получили воспитанники детского сада № 16 города Орла Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Леонида Музалевского и депутата Госдумы Ольги Пилипенко. Гости поблагодарили воспитателей за их работу, а детям пожелали расти умными и счастливыми.

«Мы с радостью видим, как взрослеют и развиваются ребятишки с помощью чутких и заботливых воспитателей. Уже девятый год региональное отделение «Единой России» шефствует над этим детским садом, помогает решать вопросы материально-технического оснащения и, конечно, старается почаще радовать малышей праздниками и подарками», – сказал Леонид Музалевский.

Ольга Пилипенко рассказала, что огромное внимание и на федеральном, и на региональном уровне уделяется развитию образования и здравоохранения.

«Необходимо предоставить детям доступное и качественное образование – от дошкольных до высших учебных заведений, современное медицинское обслуживание, развитую инфраструктуру для занятий в кружках и секциях», – подчеркнула депутат Госдумы.

Не остались без подарков и поздравлений дети, которые сегодня проживают в пунктах временного размещения граждан, эвакуированных с Донбасса. Первый заместитель Председателя регионального парламента, руководитель Орловской региональной общественной приёмной «Единой России» Михаил Вдовин вместе с волонтёрами побывал в детском центре «Юбилейный» и привёз ребятам сладости, игрушки и спортинвентарь.

«Мы живём ради детей и их будущего. Нельзя об этом забывать – в этом и есть главный смысл праздника. Пусть дети смеются и улыбаются, пусть над ними всегда будет мирное небо!», – сказал Михаил Вдовин.

Для юных жителей Орла развлекательную программу в Детском парке подготовили и провели активисты партии и организации «Орловский союз молодёжи – XXI век». Дети с большим удовольствием участвовали в конкурсах и эстафетах, играли с аниматорами и ростовыми куклами.

«Мы обязаны сделать всё от нас зависящее, чтобы юные орловцы росли в атмосфере любви и добра, чувствовали поддержку взрослых. Тогда они будут по-настоящему счастливы!», – заключил Леонид Музалевский.