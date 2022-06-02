В случае войны гражданам будут выдавать хлеб и мыло

Утверждены правила создания запасов питания и материальных средств.



Администрация Орловского муниципального округа утвердила порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, продовольствия, медицинских и других изделий. Из документа следует, что такие запасы необходимы для обеспечения населения в случае войны или природной и техногенной катастрофы. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, гарантирующих их длительную сохранность. Постановлением запрещено хранить запасы товаров с истекшим сроком годности.

Это могут быть как административные запасы, так и объектовые. Последние принадлежат предприятиям и учреждениям, но администрация вправе их привлекать для своих нужд и даже выкупать. Объем финансовых средств определяется с учетом динамики изменения рыночных цен на номенклатуры товаров, которая также утверждена постановлением администрации. Например, запасы продовольствия формируются исходя из расчета снабжения в течение трех суток 80 человек. На такое количество граждан положено 110,4 кг хлеба, то есть норма на одного человека составляет 460 гр.

Норма обеспечения крупой и макаронными изделиями установлена в объеме по 40 гр на человека, мясными консервами – 150 гр, молочными консервами – 65 гр, картофелем, овощами и фруктами – 500 гр, сахаром – 75 гр, консервами рыбными – 100 гр. Также одному гражданину положено 10 граммов масла растительного, 20 граммов соли и два грамма чая. Пострадавшие должны быть обеспечены одноразовой посудой, мылом и моющими средствами, а также двумя ведрами на каждые 10 человек. Функции по организации создания запасов возложены на муниципальный отдел экономики.

ИА «Орелград»