Водитель мотоцикла госпитализирован с травмами после аварии в Заводском районе Орла

29-летний мотоциклист угодил под Audi Q7.

29-летний водитель мотоцикла Honda госпитализирован с травмами после того, как был сбит легковым автомобилем Audi Q7. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в шесть вечера водитель «Ауди» выезжал с территории, прилегающей к дому № 269 по улице Комсомольская (район «Южного рынка») и врезался в мотоцикл, который ехал по Комсомольской со стороны Кромской в направлении переулка Дарвина.

Телесные повреждения, полученные мотоциклистом, потребовали госпитализации.

ИА «Орелград»