Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон прибыли в Орел за благословением

3.6.2022 | 18:11 Новости, Общество

Звезд шоу-бизнеса принимал старец Илий.

Правозащитника и участник многочисленных телешоу Екатерина Гордон вместе с телеведущей Лерой Кудрявцев «одним днем» посетили Орел, чтобы получить благословение от старца Илия. Информация об этом появилась в заблокированной на территории РФ соцсети Инстаграм (принадлежит корпорации «Мета», признанной экстремистской организацией).

По словам Гордон, один день, проведенный в Орле, для нее оказался важнее целого года. Также, вероятно имея в виду нашумевшее на всю России дело Вики Гнедовой, правозащитница призвала людей, у которых есть желание обидеть ребенка, вместо этого пойти в церковь или к врачу:

«В этом мире много спорного, но бить, обижать и убивать детей нельзя», — заявила Гордон.

ИА «Орелград»

 

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