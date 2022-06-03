Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон прибыли в Орел за благословением

Звезд шоу-бизнеса принимал старец Илий.

Правозащитника и участник многочисленных телешоу Екатерина Гордон вместе с телеведущей Лерой Кудрявцев «одним днем» посетили Орел, чтобы получить благословение от старца Илия. Информация об этом появилась в заблокированной на территории РФ соцсети Инстаграм (принадлежит корпорации «Мета», признанной экстремистской организацией).

По словам Гордон, один день, проведенный в Орле, для нее оказался важнее целого года. Также, вероятно имея в виду нашумевшее на всю России дело Вики Гнедовой, правозащитница призвала людей, у которых есть желание обидеть ребенка, вместо этого пойти в церковь или к врачу:

«В этом мире много спорного, но бить, обижать и убивать детей нельзя», — заявила Гордон.

ИА «Орелград»