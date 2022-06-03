«Место Клычкова» в Госдуме отдали жене бывшего революционера

3.6.2022 | 10:52 Новости, Политика

Мандат Валерия Рашкина достался Анастасии Удальцовой.

Мандат Валерия Рашкина в Госдуме достанется его помощнице Анастасии Удальцовой, жене радикального оппозиционера Сергея Удальцова, ранее отбывавшего тюремный срок за организацию массовых беспорядков. Об этом сообщили федеральные СМИ.

При этом, в Орловской области муссировались слухи о том, что губернатор Андрей Клычков является одним из основных претендентов на замещение вакантного места. Напомним, Депутат Валерий Рашкин, получивший условный срок за незаконную охоту на лося, был лишен коллегами своего депутатского статуса.

Обосновывая свое решение, Геннадий Зюганов назвал Удальцову опытным политиком лево-патриотического движения. При этом, лидер КПРФ отметил, что левые патриоты активно поддержали СВО, денацификацию и экономические инициативы Владимира Путина.

Сам Клычков, впрочем, неоднократно заявлял о желании баллотироваться на второй губернаторский срок в Орловской области и отсутствии желания уходить в Госдуму.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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