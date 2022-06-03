Раненным на Украине бойцам выплатят по 500 тысяч в Орле

3.6.2022 | 14:30 Новости, Общество

Правительство региона определилось с условиями выплат.


Как уже рассказывал «Орелград», 17 мая текущего года губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился о введении дополнительной меры социальной поддержки. Она предназначена военнослужащим, сотрудникам войсках национальной гвардии и полиции, принимающим участие в специальной военной операции России на территориях ДНР, ЛНР и Украины и проживающим в Орловской области. Во исполнение губернаторского указа правительство региона теперь разработало и утвердило порядок предоставления такой поддержки. Документ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, то есть с момента начала спецоперации.

Речь идет о единовременной денежной выплате бойцам, получившим ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения СВО. Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей, выдается она единовременно и однократно независимо от степени тяжести вреда здоровью, причиненного ранением. Выплата производится по заявлению, представленному самим бойцом в письменной форме в отдел Областного центра социальной защиты населения по месту жительства. Заявление можно подать в течение 12 месяцев со дня получения ранения в ходе проведения специальной военной операции.

К нему надо будет приложить справку военно-врачебной комиссии, подтверждающую получение заявителем увечья именно в ходе спецоперации. Заявитель сам несет ответственность за достоверность и полноту представленных им сведений и документов. Кстати, предоставление недостоверных сведений может послужить причиной для отказа в выплате. Финансирование указанных расходов берет на себя областной бюджет. Деньги бойцам будут переводить на указанный ими банковский счет.

ИА «Орелград»

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