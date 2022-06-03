Российский экологический оператор намерен долго и активно сотрудничать с орловской УК «Зеленая роща»

Соглашение о таком сотрудничестве сегодня, 3 июня, подписали генеральный директор публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО) Денис Буцаев и генеральный директор управляющей компании «Зеленая роща», регионального оператора по обращению с ТКО на территории Орловской области, дочерней компании Корпорации развития региона, Александр Муромский.

Подписание состоялось в Нижнем Новгороде, где проходило совещание, посвященное организации деятельности региональных операторов по обращению с отходами.

Стороны договорились объединить усилия с целью взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной основе, зафиксировали достигнутые договоренности. Также предусмотрено активное информационное взаимодействие, передача друг другу актуальных данных.

«Это стратегически важное для нас соглашение, — отметил Александр Муромский, комментируя событие. — Дело в том, что ППК «РЭО» — это компания, которая активно участвует в субсидировании регоператоров для развития инфраструктуры по обращению с ТКО. У нас есть уже ранее достигнутые договоренности по этой части, а данное соглашение предусматривает дальнейшее активное и долгосрочное сотрудничество в этом направлении. Орловская область в лидерах среди регионов по показателям обработки ТКО, но инфраструктура по утилизации отходов требует расширения и модернизации, требует комплексного развития. Поэтому поддержка Российского экологического оператора для нас очень значима и мы ею заручились!».