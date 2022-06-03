Ушла из жизни замдиректора ГТРК «Орёл» Татьяна Мартынова

Соболезнования облсовета в связи со смертью Мартыновой Татьяны Сергеевны.

Орловский областной Совет народных депутатов выражает соболезнования коллегам, родным и близким заместителя директора филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Орел» Татьяны Сергеевны Мартыновой в связи с её уходом из жизни.

Татьяна Сергеевна родилась 29 сентября 1967 года в г. Углегорск, Донецкой области.

С 1991 по 2001 гг. работала в Орловской государственной телерадиовещательной компании ассистентом режиссёра, режиссёром редакции социально-экономических программ, режиссёром новостей.

В 2002 году Мартынова Т.С. успешно окончила аспирантуру ИПК работников ТВ и РВ (сейчас Академия Медиаиндустрии) в г. Москва. Получила учёную степень кандидата искусствоведения. С 2003 года – преподаватель, а с 2005 года – доцент кафедры режиссуры, мастерства актёра и экранных искусств Орловского Государственного института культуры.

С 1 ноября 2008 года работала в должности заместителя директора филиала ВГТРК ГТРК «Орёл».

В период технического переоснащения вещательного процесса в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» Татьяна Сергеевна организовывала работу по переходу на цифровое эфирное телевизионное вещание, безленточную технологию подготовки и трансляции телевизионных и радиопрограмм.

Татьяна Сергеевна была образцом профессионализма, трудолюбия, обладала хорошими организаторскими способностями, художественным вкусом, была принципиальна, требовательна к себе и коллегам, при этом искренним и отзывчивым человеком. Она всегда работала над повышением качественного уровня программ и спецпроектов на телевидении и радио, созданием конкурентоспособного контента.

Память о Татьяне Сергеевне навсегда останется в сердцах тех, кто её знал и любил. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты