Взрывы под Орлом запретили

Губернатор утвердил режим охраны нового заказника «Корсунский».



Соответствующее постановление появилось на официальном портале Орловской области. Его подписал губернатор и председатель регионального правительства Андрей Клычкков. Он распорядился создать государственный природный биологический заказник «Корсунский» в Верховском районе. Как уже писал «Орелград», эта идея вынашивалась несколько месяцев, а проект губернаторского постановления предварительно прошел процедуру общественной антикоррупционной экспертизы.

Основной целью создания заказника названо сохранение биологического разнообразия, воспроизводство и восстановление особо ценных видов охотничьих ресурсов, таких как лось, косуля, олень благородный, а также сохранение среды их обитания. Его территория относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Подчеркнем – создание заказника не влечет изъятие у собственников, землевладельцев и землепользователей земельных участков. Площадь заказника составляет 1,67 тысячи га, границы будут обозначены на местности специальными информационными знаками — аншлагами.

Управление заказником поручено бюджетному учреждению Орловской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий». Региональный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется должностными лицами этого учреждения, которые имеют статус государственных инспекторов в области охраны окружающей среды. На территории заказника постоянно или временно запрещается любая деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Так, в запретный список включены промысловая, спортивная и любительская охота, сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины, заготовка живицы, проведение взрывных работ, заготовка лесных ресурсов, в том числе лекарственных растений, сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов, выжигание растительности, сельхозпалы, применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для животных материалов.

Запрещены также проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, уничтожение или порча аншлагов. На территории заказника допускаются только охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов и проведение плановых биотехнических мероприятий. Режим особой охраны этой территории будет учитываться при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, а также другие юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

ИА «Орелград»