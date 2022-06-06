Орловец утонул в реке около «села Вики Гнедовой»

Тело было обнаружено в субботу вечером.

38-летний мужчина утонул в реке Неручь около известного на всю страну села Казарь Залегощенского района Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о происшествии поступила в субботу в пять вечера. Было известно, что мужчина купался в месте, необорудованном для купания.

Поисково-маневренной группе областной поисково-спасательной службы потребовалось три часа для обнаружения тела. В восемь вечера тело мужчины было обнаружено и передано сотрудникам полиции.

ИА «Орелград»