Орловец утонул в реке около «села Вики Гнедовой»

6.6.2022 | 12:00 Новости, Происшествия

Тело было обнаружено в субботу вечером.

38-летний мужчина утонул в реке Неручь около известного на всю страну села Казарь Залегощенского района Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о происшествии поступила в субботу в пять вечера. Было известно, что мужчина купался в месте, необорудованном для купания.

Поисково-маневренной группе областной поисково-спасательной службы потребовалось три часа для обнаружения тела. В восемь вечера тело мужчины было обнаружено и передано сотрудникам полиции.

ИА «Орелград»

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