Орловская область простилась с Иваном Мосякиным

Сегодня, 6 июня, жители Орла и Орловской области простились с Почётным гражданином Орловской области, Председателем Орловского областного Совета народных депутатов 2007-2011 гг., председателем регионального отделения общероссийской общественной организации «Союза пенсионеров России», членом Консультативного Совета ветеранов при областном Совете Иваном Мосякиным.

Прощание с Иваном Яковлевичем состоялось в фойе Малого зала администрации Орловской области с 11 до 13 часов, после чего у входа в здание со стороны Бульвара Победы состоялся траурный митинг, его открыл и вёл первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Вадим Соколов.

Проститься с видным политическим и общественным деятелем сегодня пришли представители власти, бизнеса, члены общественных и ветеранских организаций, духовенство.

Со словами прощания выступили Губернатор и Председатель Правительства Орловской области Андрей Клычков, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, Почётный гражданин Орловской области, начальник Управления Министерства внутренних дел РФ по Орловской области, генерал-майор полиции Юрий Савенков, Председатель Президиума Центрального Правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский, Почётный гражданин Орловской области, председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Кутузов, глава Залегощенского района Валерий Замуруев, глава Покровского района Андрей Решетников.

Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов:

«Ушёл из жизни государственный, политический деятель Российской Федерации, наш друг, коллега и товарищ – Иван Яковлевич Мосякин. У него на генном уровне были лидерские качества. Ещё когда он учился в педагогическом колледже, его заметили как человека инициативного и неравнодушного по отношению к тому делу, которое он выполнял. Особенно его качества проявились, когда он занимал должность Председателя исполкома Залегощенского районного Совета народных депутатов. Иван Яковлевич поднял район на большие высоты и эти труды не остались без внимания – его пригласили работать в Орловский областной Совет народных депутатов, а впоследствии – заместителем Губернатора Орловской области по социальным вопросам.

Иван Яковлевич курировал и практически вместе со строителями сдавал в эксплуатацию более 20 объектов здравоохранения, в том числе поликлинику областной больницы, детскую поликлинику Заводского района города Орла, поликлинику больницы имени Боткина.

Он всю жизнь потратил на то, чтобы система образования была одной из лучших – 42 школы было построено за те 10 лет, которые Иван Яковлевич был заместителем Губернатора.

Работа, за которую брался Иван Яковлевич, независимо от сферы деятельности, выполнялась на высшем уровне!

Когда Иван Яковлевич возглавлял областной Совет, поддержка малого и среднего предпринимательства, многодетных семей, детей-сирот всегда были в приоритете. Так и остаётся по сей день.

Уважаемый Иван Яковлевич! Вы были и остаётесь нашим другом, нашим товарищем, нашим учителем. Светлая Вам память! Я убеждён, что мы долгие и долгие годы будем учиться на тех уроках, на том опыте, который Вы оставили молодому поколению. Спи спокойно наш друг! Иван Яковлевич, мы всегда будем помнить Вас! Вечная память!».

После состоялось траурное шествие – от Круглой части администрации Орловской области до пересечения ул. Пионерской и ул. Октябрьской.

Почётный гражданин Орловской области Иван Яковлевич Мосякин захоронен на историко-мемориальной аллее Наугорского кладбища.