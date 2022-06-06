В Орловской области погиб несовершеннолетний велосипедист

Подросток поворачивал со второстепенной дороги на главную.

В субботу днем 14-летний велосипедист скончался от травм, полученных в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

В 13.15 40-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 ехал со стороны Змиевки в направлении деревни Яковлево. В районе четвертого километра автодороги «Змиевка — Яковлево — Змиево» под колеса автомобиля попал юный парень, поворачивавший со второстепенной дороги (улица Школьная деревни Яковлево) на главную.

Мальчик скончался при госпитализации.

ИА «Орелград»