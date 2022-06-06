В Орловской области выявлены работники сельхозпредприятия, воровавшие зерно

6.6.2022 | 19:00 Закон и порядок, Новости

Похищенное зерно изъято, ущерб возмещен.

Сотрудники полиции выявили трех местных мужчин, которые украли с поля более 3,5 тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Кража произошла в Малоархангельском районе. Двое из троих фигурантов работали в обворованном сельхозпредприятии. Их знакомый предложил им совершить хищение, а потом — сбыть награбленное. Уменьшив расход пшеницы при посадке, ночью воры вывезли «сэкономленное» зерно, а после — продали.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «кража». Сумму нанесенного ущерба, а именно — 162 тысячи рублей, им пришлось возместить потерпевшей стороне. А будущее фигурантов определит местный суд, в ожидании которого им выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования