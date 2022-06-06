В Орловской области выявлены работники сельхозпредприятия, воровавшие зерно

Похищенное зерно изъято, ущерб возмещен.

Сотрудники полиции выявили трех местных мужчин, которые украли с поля более 3,5 тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Кража произошла в Малоархангельском районе. Двое из троих фигурантов работали в обворованном сельхозпредприятии. Их знакомый предложил им совершить хищение, а потом — сбыть награбленное. Уменьшив расход пшеницы при посадке, ночью воры вывезли «сэкономленное» зерно, а после — продали.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «кража». Сумму нанесенного ущерба, а именно — 162 тысячи рублей, им пришлось возместить потерпевшей стороне. А будущее фигурантов определит местный суд, в ожидании которого им выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИА «Орелград»