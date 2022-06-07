Орловцам предложили опознать женщин, обворовавших пенсионерок

Злоумышленницы представлялись работницами Пенсионного фонда.

Полиция призвала жителей Орла опознать трех задержанных женщин, занимавшихся обворовыванием пенсионеров, и сообщить об этом в органы внутренних дел.

Три уроженки Владимирской области (женщины 60, 54 и 33 лет) были задержаны с крупной суммой денег, похищенной из квартиры пожилой жительницы Заводского района Орла.

«Злоумышленницы действовали по распространенной схеме – представились сотрудницами пенсионной службы. Одна из подельниц, общаясь с жертвой по телефону, предупредила орловчанку, что скоро предстоит обмен старых денег на новые, и попросила ее сообщить, имеются ли у той сбережения. Получив информацию, что у гражданки хранятся порядка 250 тысяч рублей, женщина предупредила, что сейчас к пенсионерке придет ее коллега. Хозяйка не сомневаясь впустила незнакомку в квартиру. Та завела ее на кухню и отвлекала разговорами, переписывала данные. Через некоторое время посетительница ушла, а пенсионерка обнаружила, что из комнаты похищены сбережения», — рассказали подробности в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали злоумышленниц, однако количество совершенных ими преступлений не известно.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража», подозреваемые заключены под стражу.

ИА «Орелград»