В Орле прошел фанатский турнир по мини-футболу имени генерала Ермолова

7.6.2022 | 17:00 Новости, Спорт

Орловская команда заняла четвертое место.

В прошедшие выходные в Орле прошел первый фанатский межрегиональный турнир по мини-футболу имени уроженца Орловской губернии генерала Алексея Петровича Ермолова.

Участие в состязании приняли три сотни футбольных фанатов из двух десятков городов, в том числе — фанаты клубов Премьер-Лиги.

В финальном поединке сошлись фанаты двух самых популярных в России футбольных клубов — «Спартака» и ЦСКА. Основное время не выявило победителя, а по пенальти удачливее были спартаковцы — 5:4. Кстати, полуфинальный поединок они также сыграли вничью, пройдя дальше по итогам пенальти.

Орел представляли сразу четыре коллектива, лучший из которых дошел до полуфинала, где проиграл армейцам. В матче за третье место орловцы уступили фанатам московского «Спартака» из соседнего Брянска.

Вслед за спортивной программой гостей региона ожидала также культурная, а именно — концерт популярной среди фанатов орловской группы «Яйцы Фаберже».

ИА «Орелград»

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