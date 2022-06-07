В Орле задержан мужчина, портивший автомобили в Зареченском микрорайоне Орла

33-летний уроженец Сосковского района был задержан Росгвардией и передан в полицию.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, бившего стекла и прокалывавшего колеса автомобилей в Зареченском микрорайоне Орла. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе семи часов утра наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте своего патрулирования, получил информацию о происшествии. Несколько минут спустя они были на месте и увидели нарушителя, который, по внешним признакам и поведению, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушитель, в свою очередь, приезд наряда не увидел, и продолжал свой дебош. В результате, он был задержан и передан в полицию.

Задержанному 33 года. Он уроженец Сосковского района Орловской области.

ИА «Орелград»