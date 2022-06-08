Молодые законодатели соберутся в Орле на форуме в поддержку армии

Организатором форума выступает Палата молодых законодателей при Совете Федерации.

Молодые политики соберутся в Орле на форуме в поддержку армии, организованном Палатой молодых законодателей при Совете Федерации. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Парламентарии из Ленинградской, Курской, Тамбовской, Костромской, Воронежской областей, а также из Бурятии и Удмуртии на днях приехали в наш город, чтобы окончательно уладить все вопросы с местом и датой проведения мероприятия.

В ходе визита гости Орла возложили цветы к памятнику Гвардейцам-танкистам в парке Победы и в парке Победы.

Сообщается, что мероприятие должно состоятся осенью текущего года.

ИА «Орелград»