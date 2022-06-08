Полиция поймала мужчину, наворовавшего на орловских дачах на 250 тысяч рублей

Металлические ставни и двери, электро- и бензоинструмент, бытовая техника.

Полиция установила и задержала 41-летнего мужчину, занимавшегося ограблением дач, расположенных в Орловском муниципальном округе. Подозреваемый похитил имущество на общую сумму порядка 250 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы УМВД по Орловской области, многие владельцы дачных домов обращались с заявлениями о краже их имущества. Пропадали металлические ставни, двери и другие изделия, электро- и бензоинструмент, а также бытовая техника.

По данным фактам возбуждались уголовные дела по статье «кража», и в конце концов сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого.

«Оперативники выяснили, что данный гражданин проникал в дома орловцев путем повреждения дверных петель либо дужек замка, после чего похищал имущество, которое он вывозил на личном автомобиле. Краденые металлические изделия мужчина реализовывал в пунктах приема металлов.