Селянам позволят торговать в Орле за деньги

За право торговать собственной продукцией придется побороться.



Администрация города Орла опубликовала извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории областного центра. Торги назначены на 1 июля, они пройдут в малом зале мэрии. Их организацией занимается управление муниципального имущества и землепользования, которое уже начало принимать заявки от соискателей. Всего на аукцион выставлено 27 лотов, каждый из которых представляет собой определенное торговое место, расположенное по конкретно указанному месту.

Напомним, что для размещения нестационарных объектов администрация города ранее утвердила соответствующую схему. В данном случае торговые места разбросаны по всему городу. Все они предназначены для размещения павильонов, в которых сельхозтоваропроизводителям будет разрешено торговать продукцией собственного производства. Срок размещения павильона устанавливается по условиям договора по каждому объекту отдельно, однако он в любом случае не должен превышать 5 лет.

Начальная цена лота – это плата муниципалитету за размещение такого павильона. Для большинства объектов она составляет около полумиллиона рублей. Самый дешевый лот – павильон на улице МОПРА ценой чуть более 85 тысяч рублей, самый дорогой – павильон на улице Московской за 687 тысяч. Шаг аукциона установлен в размере 5 процентов начальной стоимости лота. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта. Победителем становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота.

Согласно данным статистики, количество нестационарных торговых объектов на территории города Орла по состоянию на 1 января 2022 года составляло 497 единиц, в том числе 319 киосков и 178 павильонов. За 2021 год общее количество таких объектов возросло на 7 единиц. При этом число киосков сократилось на четыре единицы за счет демонтажа, а количество павильонов увеличилось на 11 единиц.

ИА «Орелград»