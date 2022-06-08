«Вирусную атаку» отразили в Орловской области

Биологическая угроза была ликвидирована в районе села Большое Кричино.



В Орловской области на территории Дмитровского района прошло межрегиональное тактико-специальное учение по организации управления силами и средствами государственной ветеринарной службы при подозрении и ликвидации очага африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Место проведения было выбрано неслучайно, поскольку указанный выше район граничит с Курской и Брянской областями. Кстати, в учениях приняли участие руководители ветеринарных служб Курской, Брянской, Тульской и Калужской областей, ФГБУ ЦНМЛ, МЧС и районных станций по борьбе с болезнями животных. Основные мероприятия развернулись на площадке свинокомплекса вблизи села Большое Кричино.

«Здесь были отработаны вводные и алгоритм действий специалистов государственной ветеринарной службы и ветврачей предприятия при поступлении информации о подтверждении диагноза на АЧС, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Подробно рассмотрены проблемные вопросы обеспечения биобезопасности. Коллеги из соседних регионов смогли оценить техническое оснащение ветеринарных служб, используемое для локализации и ликвидации очагов опасных инфекций».

Напомним, вирус АЧС является смертельно опасным для диких и домашних животных. Его протекание неизбежно заканчивается гибелью свиней. Употреблять в пищу продукцию из зараженного мяса нельзя. Кроме того, распространение этого вируса угрожает продовольственной безопасности страны и чревато крупными убытками для экономики отдельных предприятий.

В своем выступлении начальник регионального управления ветеринарии Алексей Максимовский отметил, что впервые африканская чума свиней была зафиксирована на территории Орловской области в 2014 году. С тех пор в регионе зафиксирован уже 61 очаг АЧС, в том числе 25 среди домашних животных. Кстати, по легенде учений вспышка АЧС произошла на крупном комплексе компании «Мираторг-Курск», расположенном в Дмитровском районе, где содержится порядка 55 тысяч свиней.

ИА «Орелград»