За сутки орловские водители автомобилей «Форд Куга» дважды врезались во впереди едущие машины

В двух авариях поучавствовал пять автомобилей, пострадало два человека.

За прошедшие сутки в Орле произошли две похожие аварии, случившиеся после того, как водители автомобилей «Форд Куга» врезались во впереди идущие транспортные средства. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера утром, в 08.20, на улице Розы Люксембург 35-летний водитель «Форд Куга» въехал в «Ниву Шевроле», которая, в свою очередь, въехала в «Шкоду Октавиа», также ехавшую впереди в попутном направлении.

Пострадал пассажир именно «Шкоды» — 19-летняя девушка получила телесные повреждения.

А днем, в 13.40, 33-летняя водитель «Форд Куга» на улице Космодемьянской въехала в «Мерседес Бенц», следовавший впереди в попутном направлении. 47-летний мужчина, находившийся за рулем «Мерседеса», получил травмы.

Обе аварии обошлись без тяжелых травм и госпитализаций.

ИА «Орелград»