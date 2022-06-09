Минобрнауки согласовало задание на проектирование орловского студенческого кампуса

Стали известны подробности об этапах будущего строительства.

Минобрнауки согласовало задание на проектирование межвузовского студенческого кампуса в Орле. Об этом рассказал Андрей Клычков, губернатор Орловской области, в своих соцсетях.

По его словам, амбициозный проект, работа над которым получила ускорение после визита в регион премьера Мишустина, вошла в фазу практического воплощения. Также губернатор раскрыл некоторые подробности об этапах будущего строительства.

Всего будет четыре этапа строительства, на первом из которых будет возведена блочно-модульная газовая водогрейная котельная. Следом построят футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 500 мест, а также еще две тысячи квадратных метров спортивной инфраструктуры.

Далее построят комплекс общежитий на полторы тысячи мест, площадью более 32 тысыч квадратных метров. И завершающим этапом будет строительство Учебно-лабораторного корпуса площадью 30 тысяч квадратных метров.

Ожидаемый срок строительства — 2023-2025 годы, а стоимость, скорее всего, превысит девять миллиардов рублей. Располагаться кампус будет по адресу улица Скворцова, дом 5.

ИА «Орелград»