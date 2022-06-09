Неизвестный тысячелетний город раскопали под Орлом

Археологический памятник оказался на территории, отведенной под благоустройство.

Областные власти обнародовали акт государственной историко-культурной экспертизы. Речь идет об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище», XII в.». Этот археологический памятник расположен на улице Горки в поселке Кромы под Орлом. Там планируется провести работы по благоустройству общественной территории. Поскольку строители могут случайно повредить или уничтожить памятник, место будущих работ предварительно обследовали археологи. Затем их выводы изучили эксперты, которые выдали положительное заключение на проведение работ. По их мнению, интересный памятник удастся сохранить.

Поясним, что в марте 2022 года на территории Кром работала экспедиция ООО НПО «Черноземье» под руководством Вуколова и Иншакова. Группа провела археологическую разведку. В результате были установлены границы территории безымянного населенного пункта, который в документации обозначен как «Городище», XII в. (Орловская область)». Также была уточнена его датировка. Она представлена четырьмя историческими периодами: славянское время (роменская культура) VIII-IX вв., древнерусское время XII-XIV вв., позднее средневековье XVI-XVII вв. и новое время XVIII – начало XX вв.

К городищу примыкают объекты культурного наследия федерального значения: «Городище Кромы», «Селище Кромы», «Культурный слой исторической части города Кромы» и «Кромы II, селище». В 2022 году была произведена фотофиксация современного состояния раскопанного городища XII века, снят его инструментальный топографический план и установлены границы с характерными поворотными точками. Были найдены и некоторые артефакты, в том числе два фрагмента лепной керамики, отнесенные к I тысячелетию нашей эры (роменская культура), семь фрагментов круговой керамики, два из которых датированы XIV-XV веками, и пять фрагментов керамики XVII-XIX веков.

Для сведения: первые археологические исследования на территории поселка Кромы были проведены сотрудниками Государственного исторического музея под руководством М.В. Фехнер в 1952 году. Разведка проводилась в связи с работой музея по изучению древнерусской деревни X-XIII веков. Целью исследований ставилось выявить в пределах Орловской области славянские селища и городища. В процессе разведочных работ тогда впервые были обследованы городище и селище Кромы 1. По данным Фехнер, оно располагалось недалеко от реки Кромы и на левом берегу реки Недны, которая его омывала с трех сторон. С восточной стороны исследовательница зафиксировала древний ров. Площадь городища составляла 3000 квадратных метров. Памятник возвышался над водой на высоте 5-7 метров.

Кстати, Фехнер отмечала, что поверхность археологического памятника уже в то время была сильно застроена современными домами и занята огородами. В дальнейшем городище эпизодически обследовалось в 1962, 1967 и 1973 годах отрядом ИА АН СССР под руководством Т.Н. Никольской, И.К. Фролова и С.С. Ширинского. В ходе данных работ преимущественно производился сбор подъемного материала, зачистки и составление топографического плана.

ИА «Орелград»