Официально: оперштаб Орловской области отменил масочный режим

Решение обосновано окончанием эпидемического сезона гриппа и ОРВИ, а также — устойчивой тенденцией к снижению заболеваемости.

Региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции официально объявил о прекращении действия масочного режима в Орловской области.

«В связи с окончанием эпидемического сезона гриппа и ОРВИ, устойчивой тенденцией к снижению на территории области заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, а также в соответствии с рекомендациями регионального Управления Роспотребнадзора штаб принял решение приостановить требования обязательного масочного режима на территории Орловской области с 10 июня 2022 года», — сообщила пресс-служба губернатора.

Как ранее сообщал «Орелград», что заявление об отмене с завтрашнего дня масочного режима вчера вечером было сделано губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона назвал это решение не только долгожданным, но также выверенным и своевременным.

Отметим, если верить официальной статистике оперштаба, на протяжении последних месяцев динамика заболеваемости коронавирусом в Орловской области практически не менялась. Более того, она ничем не отличается от многих отрезков 2021 года, когда губернатор области вел активную агитацию за вакцинацию и антиковидные ограничения.

Несмотря на отмену масочного режима, расслабиться могут далеко не все. Например, работники транспортной и торговой индустрий по-прежнему будут обязаны проводить санобработку в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, повышенное внимание властей в ближайшие недели и месяцы будет приковано к учреждениям и их сотрудникам, связанным с детским летним отдыхом.

ИА «Орелград»