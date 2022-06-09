Орлу подарили 362 контейнера для раздельного накопления ТКО

262 контейнера достанутся учебным заведениям, еще 100 — трем районам города.

Орлу в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» подарены 362 контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

По сообщению пресс-службы городской администрации, новинки будут отличаться от привычных контейнеров цветом — они окрашены в синий.

Подавляющее большинство контейнеров (262 из 362) достались образовательным учреждениям. Вероятно, это решение имеет педагогическую подоплеку, так как детей, юношей и студентов легче приучить к раздельному распределению мусора, чем людей в возрасте.

«93 из 362 бункеров расположатся на территории школ, 161 — при детских садах, ещё восемь — вблизи учреждений дополнительного образования.

100 контейнеров из партии распределены между дворовыми территориями по районам. Северный район обзаведётся 20-ю новыми ёмкостями для мусора, по 40 контейнеров отправятся в Заводской и Железнодорожный районы», — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

ИА «Орелград»