В Орле задержан водитель, регулярно воровавший топливо у работодателя

Мужчина устроился водителем в транспортную компанию и продавал «дизель» третьим лицам за наличные.

В Орле задержан 54-летний водитель, подозреваемый в хищении горюче-смазочных материалов у своего работодателя. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного имущества». Решается вопрос о мере пресечения.

«Была получена оперативная информация, что в одной из организаций Орловско-Курской автоколонны, оказывающей логистические услуги железнодорожной компании, происходит хищение дизельного топлива, предназначенного для заправки служебного грузового автомобильного транспорта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили, что к хищению горючего причастен водитель организации. Получив в распоряжение топливную карту для пополнения бака рабочего грузовика, он на заправке систематически передавал пистолет колонки подачи «дизеля» третьим лицам. За это покупатели расплачивались с ним наличными», — рассказали в штабе линейного отдела МВД на станции Орел.

Задержанный водитель не стал отрицать свою вину и признался в содеянном. В настоящее время расследование уголовного дел продолжается.

ИА «Орелград»