Валентина Матвиенко вручила Орлу Меч Победы

9.6.2022 | 17:30 История, Новости, Политика

Награды удостоились 45 российских Городов воинской славы из 29 регионов РФ.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручила сегодня Орлу «Меч Победы», изготовленный из златоустовской стали. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Орел удостоился этой чести на правах обладателя почетного звания «Город воинской славы».  В общей сложности сегодня «Мечи Победы» получили 45 городов из 29 субъектов Российской Федерации.

Все изделия изготовлены мастерами Златоустовской оружейной компании и соответствуют государственному стандарту клинкового оружия. На одной стороне у всех нанесена цитата Александра Невского «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». На обороте высечены дарственные надписи для каждого города.

На церемонии вручения, которая проходила в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве, Орловскую область представляли губернатор Андрей Клычков,  председатель горсовета Василий Новиков и ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин.

ИА «Орелград»

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