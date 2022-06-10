Орловцам в день России раздадут 3 500 триколорных ленточек

10.6.2022 | 18:00 Новости, Общество

Патриотическая акция пройдет с 17 до 19 часов в нескольких точках города.

В воскресный праздничный день городские власти организовывают раздачу 3 500 праздничных ленточек с флагом России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 17 до 19 часов раздача патриотических сувениров пройдет на улице Ленина, в сквере Танкистов, около памятника Героям-комсомольцам, на площади перед КДЦ «Металлург», а также в Городском и Детском парках.

Помимо этого на День России запланирована обширная праздничная программа. Большинство из них пройдут в Городском парке и на площади Ленина.

ИА «Орелград»

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