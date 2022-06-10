Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев посетил Орловскую область

Щеголев обсудил с Клычковым актуальные социально-экономические вопросы.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев прибыл с рабочим визитом в Орловскую область. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Свою поездку он начал со встречи с главой региона Андреем Клычковым. Высокопоставленные чиновники обсудили вопросы, связанные с ходом реализации национальных проектов и выполнения поручений президента России Владимира Путина.

Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с импортозамещением и выстраиванием логистических цепочек по поставкам в регион строительных материалов.

ИА «Орелград»