Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев посетил Орловскую область

10.6.2022 | 14:00 Новости, Политика

Щеголев обсудил с Клычковым актуальные социально-экономические вопросы.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев прибыл с рабочим визитом в Орловскую область. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Свою поездку он начал со встречи с главой региона Андреем Клычковым. Высокопоставленные чиновники обсудили вопросы, связанные с ходом реализации национальных проектов и выполнения поручений президента России Владимира Путина.

Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с импортозамещением и выстраиванием логистических цепочек по поставкам в регион строительных материалов.

ИА «Орелград»

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