Президент Украины Владимир Зеленский обложил орловца санкциями

Максим Боев не сможет приезжать на Украину и покупать недвижимость. Так же он лишен украинских государственных наград, если они были.

Максим Боев, бывший проректор Орловского Государственного Университета и депутат облсовета, попал в санкционный список, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Список санкций состоит из восьми пунктов, в которые входят блокирование активов, лишение государственных наград Украины, запреты на участие в приватизации и замещение должностей. Также гражданам Украины больше нельзя передавать Боеву технологии и объекты интеллектуальной собственности.

При этом, нарушить запреты Зеленского при всем желании Максиму Боеву будет непросто, так как он проживает на Дальнем Востоке, где возглавляет Хабаровский университет экономики и права. Собственно, это обстоятельство и послужило поводом для включения орловца в списки наряду с ректорами крупнейших вузов страны.

Отметим, что Боев оказался в одном ряду не только с руководителями лучших университетов страны, но и с Путиным, Песковым, Шойгу, Мишустиным и другими крупными государственными деятелями. Также под санкции попал Владимир Колокольцев, ранее возглавлявший орловскую полицию.

Как ранее сообщал «Орелград», орловские университеты были проигнорированы офисом Зеленского, и их руководителям места в санкционных списках не нашлось.

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ИА «Орелград»