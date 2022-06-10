Зеленский ввел санкции против Путина, но пощадил орловские вузы

Санкционный список президента Украины удивил своим составом.

Накануне федеральные СМИ облетела новость о том, что Владимир Зеленский спустя более чем 100 дней после начала спецоперации России на Украине ввел санкции. Под них попали практически все члены российского правительства и даже президент Владимир Путин. В украинский санкционный список внесены также министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие.

Напомним, Владимир Колокольцев некоторое время работал в Орловской области, возглавляя региональное управление МВД. Этим присутствие орловцев в списке, по сути, и ограничивается. Между тем, СМИ подсчитали, что Владимир Зеленский 9 июня своим указом также ввел бессрочные персональные санкции против 261 россиян, руководящих государственными университетами. В их число угодили и многие ректоры вузов из регионов Черноземья.

«Представителей вузов Орла в санкционном списке найти не удалось», — с некоторым удивлением отмечает федеральное издание «Коммерсант». В то же время санкции введены против Дмитрия Ендовицкого, ректора Воронежского государственного университета; Александра Агибалова, врио ректора Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I; Дмитрия Проскурина, ректора Воронежского государственного технического университета (опорный вуз); Олега Полухина, главы Белгородского государственного национального исследовательского университета и др.

«Составляя санкционный список касаемо Липецка, украинские власти ошиблись — включили в него Анатолия Погодаева, который еще в 2018 году покинул пост ректора Липецкого государственного технического университета, — подмечает «Коммерсант». Впрочем, действующий глава вуза Павел Сараев — тоже в списке. В списке по неясной причине оказался покойный Владимир Стромов, возглавлявший Тамбовский государственный университет. Он умер в марте».

Издание напоминает, что большинство ректоров российских госвузов после 24 февраля подписали обращение, в котором выступили с поддержкой спецоперации. Нельзя сказать, что Орел остался в стороне. Например, на сайте ОГУ до сих пор без труда можно найти открытое обращение к президенту России коллектива Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, опорного вуза Орловской области. В нем преподаватели, сотрудники и студенты «выражают свою абсолютную поддержку Президенту и Вооруженным Силам Российской Федерации, мужественно выполняющим свой воинский долг по защите национальной безопасности нашей страны, безопасности Союзного государства и традиционных ценностей всего Русского Мира».

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