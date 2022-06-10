В Орле раскрыта серия из ложных сообщений о минировании на железной дороге

57-летний осмотрщик-ремонтник вагонов лично изготовил муляж взрывного устройства и сам же сообщил о находке.

Сотрудники транспортной полиции и ФСБ раскрыли серию ложных сообщений о минировании железнодорожных объектов. Об этом сообщили в штабе линейного отдела МВД России на станции «Орел».

В линейный отдел полиции обратился 57-летний осмотрщик-ремонтник вагонов, который рассказал о том, что на раме одного из вагонов грузового состава он обнаружил предмет, похожий на взрывоопасный.

Как оказалось, обнаруженный предмет никакой опасности не представлял. А в ходе оперативных мероприятий оказалось, что сам же заявитель и изготовил макет взрывного устройство, о котором сообщил. Более того, оказалось, что делал это уже не в первый раз.

Мотивы злоумышленника пока не установлены, но в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий».

На время следствия железнодорожника оставили под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»