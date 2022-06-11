Найденные под Орлом объекты засекретили и поставили на охрану

Неизвестные памятники археологии найдены в Орловской области.



Областные власти издали приказ о включении объектов археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области. Подпись под документом поставил Иван Алтухов, который временно исполняет обязанности регионального управления по госохране памятников. Он распорядился включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области сразу два новых потенциальных памятника, обладающих историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии.

Первый из них — «Григорово 1, поселение». Его самое ранее освоение людьми датировано IX-VII тысячелетиями до нашей эры, то есть человек появился там еще в мезолите. Следующие этапы «оккупации» — ранний железный век (I тысячелетие до нашей эры – первые века нашей эры) и эпоха Русского государства (XIV-XIX века). Второй найденный объект — «Касьяновка 3, поселение». Он также был заселен в несколько этапов. Объект датирован эпохой поздней бронзы (срубная культура, II тысячелетие до нашей эры) и ранним железным веком (I тысячелетие до нашей эры – первые века нашей эры).

Что касается сведений о местонахождении данных объектов археологического наследия, то они «засекречены», так как не подлежат опубликованию на основании требований федерального законодательства. Приказом установлен особый режим использования земельных участков, в границах которых располагаются выявленные объекты археологического наследия. Также господин Алтухов распорядился принять меры по государственной охране указанных объектов вплоть до принятия решения о включении (отказе во включении) их в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

ИА «Орелград»