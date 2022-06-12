Персональные испарители конфисковали в Орле

Конфискации подлежит товар, продававшийся с нарушениями закона.



В Орле арбитражный суд удовлетворил заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Как следует из материалов дела, должностным лицом Роспотребнадзора на основании решения о проведении выборочного контроля минувшей зимой была проведена внеплановая проверка в отношении бизнес-леди, которой принадлежит торговая точка на улице Степана Разина в Орле.

Речь идет о торговом павильоне, специализирующемся, судя по его названию, на реализации табачных изделий. Напомним, что к данному виду продукции предъявляется целый ряд жестких требований. Одним из основных регулирующих актов является Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». При проверке выяснилось, что в торговом павильоне с нарушениями продавался целый ряд так называемых электронных персональных испарителей.

Судя по описанию, произведены они были в Китае и представляли собой средства доставки никотина в организм. Всего в реализации с нарушениями требований закона и технических регламентов находилось пять партий персональных испарителей. Также проверяющие обратили внимание суда на то, что на маркировке указанной продукции отсутствовала информация, предусмотренная техрегламентом Таможенного союза, а именно: о составе пищевой продукции, о едином знаке обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза, о показателях пищевой ценности продукции, о рекомендациях и ограничению по использованию.

Проверка завершилась составлением административного протокола в отношении владелицы магазина. «Забракованные» персональные испарители были арестованы. Административные материалы рассмотрел арбитраж, который счел действия должностных лиц законными и обоснованными. Суд удовлетворил требования контролирующего органа и наказал предпринимательницу административным штрафом в размере 30 тысяч с конфискацией предметов совершения административного правонарушения, то есть указанных выше электронных персональных испарителей.

ИА «Орелград»