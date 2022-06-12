«Спасское-Лутовиново» украсит марку и конверт

Специальный почтовый блок будет выпущен к 100-летию музея-заповедника Ивана Тургенева.



В день празднования 100-летия музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», 25 июня, в обращение выйдет специальный почтовый блок. Об этом со ссылкой на информацию акционерного общества «Марка» сообщает администрация учреждения. Из описания следует, что на почтовом блоке будет изображено здание музея-заповедника, а на его полях будет размещена известная цитата знаменитого писателя.

«Дополнительно к выпуску почтового блока будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Спасского-Лутовинова Орловской области, — рассказали в музее-заповеднике. — Торжественное спецгашение почтового блока художественным штемпелем включено в программу празднования 100-летия музея-заповедника. Во время праздника также можно будет купить конверты, открытки и марки и прямо с места отправить родным и друзьям привет из тургеневской усадьбы».

Напомним, что по своему значению орловский музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» является одним из крупнейших литературных мемориальных комплексов России. Ежегодно он принимает около 120 тысяч посетителей. Указом президента России № 275 от 2 апреля 1997 года «Спасское-Лутовиново» было включено в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Это уникальный памятник культуры, единственный в России мемориальный музей великого русского писателя.

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Фауст», «Отцы и дети», «Накануне», «Призраки», «Новь», «Песнь торжествующей любви», стихотворения в прозе – вот далеко не полный перечень тургеневских произведений, история создания которых связана со Спасским-Лутовиновым – родовым имением матери писателя во Мценском уезде Орловской губернии», — отмечается на сайте музея.

ИА «Орелград»