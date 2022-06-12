Зампрокурора области помог фермеру снять административный барьер

Сергей Панкратов добился признания незаконным ограничения по договору аренды.



Арбитражный суд вынес решение по исковому заявлению заместителя прокурора Орловской области, старшего советника юстиции Сергея Панкратова. Ответчиком выступили администрация Шаблыкинского района, участвовал в процессе и местный индивидуальный предприниматель. Последние в июле 2021 года заключили договор аренды земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения. Его общая площадь составляет 109 987 квадратных метров, он предназначен исключительно для сельскохозяйственного использования.

Договор был заключен сроком на 25 лет, размер ежеквартальной арендной платы был установлен в сумме 6112 рубля. Эту сделку в рамках правового надзора проверила прокуратура. Внимание надзорного органа привлек один из пунктов договора. Согласно ему, арендатор имеет право передавать земельный участок в субаренду, но только с письменного согласия арендодателя. То есть без чиновников сделать этого он не мог. Данный пункт договора и оспорил в суде заместитель прокурора региона.

В исковом заявлении он пояснил, что условие об обязательном согласовании с арендодателем передачи арендатором земельного участка в субаренду другим юридическим и физическим лицам противоречит требованиям Гражданского и Земельного кодексов Российской Федерации. Интересно, что чиновники придерживались иного мнения. В материалах дела имеется письмо администрации Шаблыкинского района № 2127 от 16 декабря 2021 года, согласно которому оспариваемое условие договора аренды земельного участка она считает законным.

А вот сам арендатор суду пояснил, что условие о письменном согласовании сделки с чиновниками ущемляет его права как предпринимателя и не соответствует требованиям земельного законодательства. Изучив не только представленные документы, но и имеющуюся судебную практику, арбитраж счел требования прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. Спорный пункт, который, по сути, представляет собой административный барьер и содержит серьезный коррупциогенный фактор, признан недействительным.

ИА «Орелград»