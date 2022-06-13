Время спасло мнимого больного от наказания

Житель Орла избежал ответственности за поддельный больничный.



В Орле поставлена точка в уголовном деле, возбужденном в отношении местного жителя за использование заведомо поддельного документа. Еще весной это дело в первой инстанции рассмотрел Заводской районный суд. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина на тот момент трудился в компании «Керама Марацци». В марте 2020 года он предъявил в отдел кадров поддельный листок нетрудоспособности. Согласно заключению эксперта, в больничном была изменена дата в графе «приступить к работе».

Как установило следствие, изначально больничный был законным, он был выдан больницей имени Боткина. Согласно ему, мужчина должен был выйти на работу после болезни 11 марта. Однако он с этим затянул и вышел на работу только 18 марта. Где молодой человек пропадал целую неделю, осталось за кадром. Однако было установлено, что он осознавал свой прогул и решил подделать больничный, чтобы избежать «негативных последствий и дисциплинарной ответственности на работе».

Между тем, листок нетрудоспособности является официальным документом. Молодой человек исправил в нем число «11» на число «18». Преступлением содеянное стало после того, как он представил «исправленный» листок в отдел кадров. Однако подсудимому явно повезло. В суде он заявил ходатайство о прекращении в отношении подсудимого уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Он пояснил, что обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, с момента совершения которого истекло два года. Дело в том, что первое судебное заседание состоялось 21 марта 2022 года, а преступление было совершено 18 марта 2020 года. Если бы заседание прошло всего на три дня раньше, то орловцу пришлось бы отвечать за подделку официального документа. Получается, что от наказания его буквально спасло время. Теперь бояться ему нечего – постановление официально вступило в законную силу и опубликовано на портале правовой информации.

ИА «Орелград»