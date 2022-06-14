Молодой орловец, сбежавший из колонии, задержан после двух изнасилований

Мужчина, осужденный за угон автомобиля и умышленное повреждение имущества, снова предстанет перед судом. Теперь за побег и два изнасилования.

В Орле задержан 22-летний мужчина, сбежавший из Мценской колонии-поселения и совершивший, находясь на свободе, два изнасилования.

По сообщению издания «Орелтаймс», ранее молодой мужчина отбывал наказание за угон автомобиля и умышленную порчу чужого имущества. Прибыв 3 июня в Орел на плановый медосмотр, он скрылся от надзирателя и существенно ухудшил свои отношения с законом.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, убежавший заключенный ночью проник в дачный домик, расположенный на территории садоводческого товарищества в Железнодорожном районе Орла. Застав в доме двух девушек, он, угрожая ножом, совершил в отношении них насильственные половые акты.

Одной из потерпевших удалось вызвать полицию, и преступник был задержан. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье «изнасилование». Еще одно дело возбуждено по факту побега осужденного из мест лишения свободы.

ИА «Орелград»