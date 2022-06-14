Визит в районную больницу обошелся орловцу в 100 тысяч рублей

Мужчину обвинили в краже денег с чужого банковского счета.



Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в краже денежных средств с чужого банковского счета. Его действия были квалифицированы по части 3 статьи 158 УК РФ. Между тем, неприятностей можно было избежать. Было установлено, что за неделю до нового 2022 года мужчина пришел в районную больницу. В вестибюле Колпнянской ЦРБ он нашел чужую банковскую карту, которая валялась на полу. Вместо того, чтобы уведомить о находке администрацию больницы, полицию или сам банк, мужчина тайком забрал ее себе.

Спустя некоторое время он решил воспользоваться этой картой. Он знал, что мелкие покупки в магазине можно совершать при помощи платежного терминала, не вводя при этом пин-код. Подсудимый отправился на ближайшую АЗС и приобрел по чужой карте бензин для своего автомобиля на общую сумму 999 рублей 93 копейки. Эти средства следствие и суд позднее сочли похищенными у хозяйки карты. Других списаний злоумышленник не производил. Возможно, он просто не успел этого сделать, так как потерянная карта была заблокирована.

Как бы то ни было, но полиция довольно быстро его вычислила и задержала. Чек с АЗС стал вещественным доказательством вины. А случайная находка, по сути, сделала обычного человека преступником. Суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого и влияние назначенного наказания на его исправление. В результате мужчина был наказан уголовным штрафом в размере 100 тысяч рублей. Вердикт показался ему слишком суровым. Он обжаловал приговор в Орловский областной суд, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения. Вердикт уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»