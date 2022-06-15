Под Орлом водитель «Лексуса» выжил после столкновения с грузовиком

33-летний водитель кроссовера был отпущен после медицинского осмотра.

Вчера днем водитель кроссовера Lexus отделался телесными повреждениями после столкновения с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 15.35 44-летний водитель грузовика Volvo FM с полуприцепом ТР 361 ехал по подъездной дороге со стороны Раздольной в направлении Северного подъезда к Орлу. На перекрестке неравнозначных дорог он врезался в Lexus NX 200, который ехал со стороны Москвы в Орел.

За рулем легкового автомобиля находился 33-летний мужчина. Он получил телесные повреждения, и был отпущен после медицинского осмотра.

ИА «Орелград»