Роспотребнадзор разрешил купаться на орловских пляжах

Озеро «Светлая жизнь» и побережье Оки около Городского парка культуры и отдыха.

Два орловских городских пляжа успешно прошли проверку Роспотребнадзора, и теперь их состояние соответствует требованиям купального сезона. Речь идет о пляжах на берегу озера «Светлая жизнь» и на побережье Оки в районе Городского парка культуры и отдыха.

«Оба пространства прошли испытания Роспотребнадзора. Это значит, что теперь можно не просто загорать, но и плавать», — резюмирует пресс-служба городской администрации.

Отметим, что на протяжении 12 часов, с девяти утра до девяти вечера, квалифицированные специалисты будут следить за безопасностью отдыхающих. Для этого предусмотрены дежурства спасателей и медицинских работников.

Кроме этого, ночью на Оке будут дежурить сотрудники Центральной спасательной станции, а на озере «Светлая жизнь» – охранники.

ИА «Орелград»